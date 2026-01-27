【Netflix】京都アニメーションの新境地『二十世紀電氣目録』7月独占配信決定
27日、都内で開催された動画配信サービス「Netflix」の新作ラインナップ紹介イベント「Next on Netflix 2026」で、新作アニメ『二十世紀電氣目録 -ユーレカ・エヴリカ』（原作：結城弘『二十世紀電氣目録』 KAエスマ文庫／京都アニメーション）が7月に世界独占配信されることが発表された。
【動画】作画すげぇ…京アニ新作アニメ『二十世紀電氣目録』PV
本作は、アニメーション制作会社・京都アニメーションに挑む少年少女たちの夢と再生の物語。今ある歴史とは異なる進化を遂げた、20世紀初頭の京都が舞台。蒸気機関のみが発達した世界で“電氣の時代”をともに夢見た兄を失い、疑い深く生きる少年・坂本喜八（CV：内田雄馬）。将来の夢と亡き母への公開を胸に秘め、信心深く生きる少女・百川稲子（CV：雨宮天）。夢を描いた「二十世紀電氣目録」の秘密をめぐり、少年少女が出会う。
印象派絵画を思わせる挑戦的な美術背景、京アニならではの緻密なアニメーション表現に注目の一作。特に瞳の表現にはスタジオのこだわりが込められているという。デジタル処理を使わずに、色彩によって光を感じさせるような表現を追求。新進気鋭のクリエイター・太田稔監督は次のようにコメントしている。
「本作の内容は電気ではなく、蒸気機関が異常発達した if（イフ）の日本の京都を舞台に、少年少女たちが懸命に生きる姿を描いた作品です。誰も見たことのない表現をアニメファンの皆さんに届けたいと思い、メインスタッフ一同、新しい表現に挑戦して、熱い思いで今まで作品と向き合ってきました。
今回の作品の魅力は美術背景です。本来、美術背景はキャラクターより前に出てはいけないものなのですが、今回はあえて美術背景の存在感を高めました。難しかったんですけど、何度もリトライして美術とキャラクターが互いに高め合う場面作りができたと思います。
現在、制作は佳境に入っておりまして、スタッフ一同、声優さんも含めて作品に命を吹き込んでいます。本作は京都アニメーションにとって新境地となる作品になったと考えています。視聴いただく皆様の心に響くと思います。京都から皆様に私たちの熱い思いが届きますよう願っております」
監督：太田稔
シリーズ構成：浦畑達彦
キャラクターデザイン総作画監督：岡村公平
世界観設定：鈴木貴昭
音楽：湖東ひとみ
アニメーション制作：京都アニメーション
キャスト：坂本喜八：内田雄馬、百川稲子：雨宮天
