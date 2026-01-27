MEGUMI¡¡ÈðëîÃæ½ý¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤Þ¤¹¤è¡×ÆâÍÆ¤â¾Ò²ð¡Ö¡È¥Ö¥¹¡É¤È¤«¡×¡Ö¡È¾è¤Ã¤«¤ê²°¤Î½÷¡É¤È¤«¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼õ¤±¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦´ßÃ«¸ÞÏ¯¡Ê61¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¡Ê58¡ËÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë´ßÃ«Íö´Ý¡Ê24¡Ë¤¬½Ð±é¡£MEGUMI¤Ï´ßÃ«¤Ë¡Ö¤¢¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¸ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÃ¡¤«¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ªÁ°¤¬¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡´ßÃ«¤â¡ÖÃ¡¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²¿²ó¤«¡È¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥À¥á¡¼¥¸¤â¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤Ã¤²¡¼Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è¡£ÁÇ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ¸æÊÉ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÃ¡¤«¤ì¤ë¤È¤Ø¤³¤à¤ÈÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï»þ´Ö¤À¤È»×¤¦¡£´·¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¡ÊÇ¾¡Ë¤Î³¤ÇÏ¤¬²õ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×¤È´·¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È½õ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç´ßÃ«¤¬¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£MEGUMI¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍè¤Þ¤¹¤è¡£¡È¥Ö¥¹¡É¤È¤«¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½ý¤Ä¤¯¤ï¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«¿È¤ËÆÏ¤¯ÈðëîÃæ½ý¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡È¤ªÁ°¤¬²¿¡¢ÈþÍÆ¸ì¤Ã¤Æ¤ó¤À¡É¤È¤«¡£¤¢¤È¡È¤¤¤Ã¤Á¤ç¤«¤ß¡É¤È¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¡È¾è¤Ã¤«¤ê²°¤Î½÷¡É¤È¤«¡£¸À¤¦¤¸¤ã¤ó¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ËÃ¡¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£