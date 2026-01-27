おじいちゃんへの素敵なサプライズの様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で190万1000回再生を突破し、「よっぽど愛してたんやな」「こんなの反則」「ボロボロ泣いちまった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：愛犬を亡くし『認知症気味になったおじいちゃん』→サプライズで贈り物を渡すと…涙が止まらない光景】

おじいちゃんへ贈り物

Instagramアカウント「uchinoko_figure_japan」では、『うちのこフィギュア南青山店』さんに寄せられた愛犬とのエピソードが多数紹介されています。今回投稿されたのは、あるおじいちゃんとわんこの物語です。

おじいちゃんは、約1年前に『プリン』ちゃんを亡くしたそうです。プリンちゃんは享年17歳と大往生でしたが、おじいちゃんはすっかり落ち込んでしまったといいます。それどころか、認知症を患うまでに…。

そんなおじいちゃんのため、ご家族は素敵な贈り物を考えました。それは、プリンちゃんと、現在も元気に暮らしている愛犬『ミルク』ちゃんのフィギュア！！

気持ちが溢れて止まらない

2匹にそっくりのフィギュアを見たおじいちゃんは、「なんて可愛いんだ」と大号泣したそうです。認知症になっても、大切な愛犬たちのことは忘れていなかったのでしょう。愛おしそうにフィギュアを撫でながら、涙を流し続けていたといいます。

ご家族によると、フィギュアをプレゼントしてから、おじいちゃんは怒ることが少なくなったのだとか。大切なプリンちゃんとミルクちゃんがそばにいることで、おじいちゃんも心穏やかに暮らせているのかもしれませんね。

この投稿には「優しいおじいちゃんですね」「最高のプレゼントになりましたね」「ワンちゃん幸せだっただろうな」などの温かなコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「uchinoko_figure_japan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。