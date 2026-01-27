プレミアリーグ第23節、昨季王者リヴァプールはボーンマスに3-2と敗れた。これでリーグテーブルでは6位に後退。ここ5戦で4分1敗と勝ちに見放されている。シーズン前半にもまったく勝てない時期があったリヴァプールだが、ここにきて再び不調に陥った。



リヴァプールOBである元イングランド代表DFジェイミー・キャラガー氏は、今季のチャンピオンズリーグ出場権をリヴァプールが逃した場合、アルネ･スロット監督は解任されるだろうと『sky sports』の『Monday Night Football』で語った。





「ここ数週間のマンチェスター・ユナイテッドの活躍やチェルシーの活躍、リヴァプールがチャンピオンズリーグの順位以外で実際にどのような成績を残す可能性があるかを見れば、彼らのことが心配になる」「リーグ優勝を果たせなかったり、リーグ優勝に挑戦できなかったりするならば、それはチーム全体の責任だ。リヴァプールは毎シーズンリーグ優勝しているわけじゃない。チャンピオンでありながらチャンピオンズリーグに出場できず、4億5000万ポンドを（補強に）費やし、最高額の賃金を払っている。彼らは深刻な疑問を抱いていると思う」「昨季リーグ優勝を果たし、多額の資金を投入したにもかかわらず、チャンピオンズリーグ出場権を得られなければ、彼（スロット）には立場がないと思う」今季と同じく来季にもプレミアリーグのクラブにはCL出場枠が5つ与えられると見込まれているが、今の戦いぶりでは5位も怪しい。7位フラムとの勝ち点差はわずかに2であり、まだマンチェスター・シティ戦、エヴァートン戦、マンチェスター・ユナイテッド戦、チェルシー戦、そしてアストン・ヴィラ戦を残している。これらビッグマッチのスケジュールはシーズン最終盤に組まれている。リヴァプールは尻上がりに調子を取り戻すことができるか、スロット監督は非常に厳しい立場に立たされているようだ。