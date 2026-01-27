Æ¬ÉôÀÚÃÇ»ö·ï¡¢Éã¿Æ¤ÏÆó¿³¤âÍºá¡¡»¥ËÚ¹âºÛ¡¢Ì¼¤ò¤Û¤¦½õ
¡¡»¥ËÚ¡¦¥¹¥¹¥¥Î¤Ç2023Ç¯7·î¤Ëµ¯¤¤¿ÃËÀ»¦³²¡¢Æ¬ÉôÀÚÃÇ»ö·ï¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÅÄÂ¼ÎÜÆàÈï¹ð¡Ê31¡Ë¡á»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¡á¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Î¤Û¤¦½õºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Éã¿Æ¤Ç°å»Õ¤Î½¤Èï¹ð¡Ê62¡Ë¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¡¢»¥ËÚ¹âºÛ¤Ï27Æü¡¢Ä¨Ìò1Ç¯4·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤È¤·¤¿°ì¿³»¥ËÚÃÏºÛÈ½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ä¨Ìò1Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¹µÁÊ¿³¤ÇÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢ÎÜÆàÈï¹ð¤Î¹Ô°Ù¤ò¸å¤«¤éÃÎ¤Ã¤¿½¤Èï¹ð¤Ëºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤ÈÌµºá¤ò¼çÄ¥¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¼ê½õ¤±¤Î¸Î°Õ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢²¾¤Ë»¦¿Í¤Û¤¦½õ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â½ý³²Ã×»à¤Û¤¦½õ¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£