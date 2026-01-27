与野党対決の構図一変、「自維」連立・初陣の中道・独自路線の国民…与党競合に野党一本化なく

２７日に公示された衆院選は、連立の組み替えや新党の結成などにより、与野党対決の構図が前回選までとは大きく様変わりする。

自民党と日本維新の会の連立与党と、中道改革連合の対決が軸となる一方、野党の選挙協力はほとんどなく、中道改革に距離を置く国民民主党などが独自に勢力拡大を狙う。

自民は公明党との連立を解消し、維新と連立政権を発足させてから初の衆院選となる。与党で過半数（２３３議席）を獲得し、新たな自維連立での政策遂行に信任を得たい考えだ。

かつて自公が行ってきた選挙協力は、公明がほとんどの小選挙区で候補擁立を見送って自民候補を推薦し、自民は比例選で公明への投票を呼びかけるというものだったが、維新は、自民とは原則、選挙協力しない考えだ。独自候補のいない小選挙区では自民候補を推薦するものの、本拠地の大阪を中心に自維両党で競合する小選挙区は多い。

中道改革は立憲民主党と公明が結成したもので、「比較第１党」を目指す。立民の支持団体である連合の労組票や、公明の支持母体・創価学会の組織票を固めた上で、無党派層も取り込みたい考えだ。

もっとも、野党の枠組みが大きく変わったことで、立民がかつて共産党などと行ってきた候補者の一本化などの野党共闘は、今回はほとんど見られない。

国民民主は自民、中道改革の２大勢力から距離を置き、「第３極」を目指す独自路線に傾いている。参政党も多くの小選挙区に候補を立てて躍進を狙っており、一定の勢力になった場合は自民との連携も示唆している。