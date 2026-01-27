お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（44）が26日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。仲良しの大食いアイドルが自宅を訪れた際に食べた食事の量について語った。

タレントの鈴木奈々とトークを展開。安藤の自宅に多くの芸能人が訪れているという話題となり、安藤は「そうだね。たこ焼きを食べたいって。先月か、もえあずが来た」と大食いアイドルのもえのあずきを招待したと打ち明けた。

「会ってご飯を食べるのは初めてなんだけど」としたものの、「前お仕事で一緒になっていて。食べたいってなって」と回顧。相手は大食いアイドルだけに「2人で食べたんだけれど、鶏と卵のさっぱり煮を鍋いっぱい作って。30穴の、通常4人以上来たときに出すたこ焼き器を出して」準備をしたと続けた。

結局たこ焼きは「4ターンぐらいした。120（個）プラスアルファでもうちょっと食べたいってなって。自分は30食べていないと思うんだよね。だから（もえあずは）110は食べてたね」とぶっちゃけた。

「自分もヤバってなったけど…。お酒も一緒に飲んだんだけど、本人的にはお酒飲むとあんまり食べられないって言っていて。言ってたのに、110以上とほぼひと鍋の鶏のさっぱり煮食べて。それでも足りなさそうだったから」と玄米1号と「牛肉300グラムあったから、それを炒めて牛肉ご飯みたいな」と明かした。

鈴木が「凄！ガチで食べるんですね」と驚くと、安藤は「飲んでてあんまり食べれないって言ってそれで。マジでヤバいなって」としみじみと話した。

もえのの食費が凄そうと語ると「凄いかかるって言ってた」と安藤。「聞かなかったけど、めちゃくちゃ食べるんじゃない」とも話した。