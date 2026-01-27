タレントのなかやまきんに君が２７日、都内で行われた「おにぎりサミット２０２６」に出席した。

今年で３回目を迎えるおにぎりのイベント。餅田コシヒカリと共にステージに登壇し「この筋肉くらい大好きです」とおにぎり愛を語った。ボディービルダーとしても活動するきんに君。筋トレだけでなく、食生活も重要で「ご飯は糖質で、のりはビタミン・ミネラル、具材によってはタンパク質。栄養バランスがめちゃめちゃいい。栄養素が全部入っているし、持ち運びできる」とおにぎりは欠かせないものという。

この日は北海道・羅臼町の「知床朧（おぼろ）いくらおにぎり」を試食。いくらの追いトッピングをする権利を与えられると、米ロックバンド「ボン・ジョヴィ」の「Ｉｔ’ｓ Мｙ Ｌｉｆｅ」に合わせて挑戦。ボウル皿いっぱいに入ったいくらをワンスプーンのみ載せ、場内からは「少なっ」の声。やり直しとして皿ひっくり返すも、いくらは一粒も落ちず。場内から笑いが起こる中、最後は大胆にスプーンでかけ完成させた。

おにぎりを試食すると、感動のあまり無言に。進行役の声掛けにも気づかないほどで持ちギャグ「パワー」も遅れることに。「ギャグを忘れるくらい素になっていた。感動した」と語っていた。