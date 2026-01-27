テレビ東京の元官邸キャップの名物記者、篠原裕明氏が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。同日公示された衆院選の各党の比例代表の候補者名簿をアップしたところ、1ブロックが「突出」した表示回数（インプレッション）となっていることを明かした。

篠原氏は26日から、各党が公開した比例名簿をアップ。自民の東京・北陸信越・東海・近畿ブロック、中国・四国・九州ブロック、中道の名簿など、次々に紹介した。

その後、自民の「中国・四国・九州ブロック」名簿の投稿を引用し「このブロックのインプレッションが突出している笑」と記した。

自民の中国ブロック名簿には石破茂氏、岸田文雄氏ら首相経験者が複数記載されている。また四国ブロックでは、石破内閣で総務相を務めた村上誠一郎氏が「10位」となっており、X上で話題となっている。九州ブロックは木原稔官房長官らが名を連ねている。

篠原氏は小学生のころに「天才・たけしの元気が出るテレビ」に出演し、「ちびっこ篠原くん」として人気を集めた異色の経歴の持ち主。04年にテレ東に入社し、制作局でバラエティー番組制作に携わった後、報道局に異動。18年に官邸キャップとなり、分かりやすい政治解説で人気者となった。昨年11月まで同局系夜の看板の経済報道番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」のデスクを務めていたが、12月からは朝のマーケット報道番組「Newsモーニングサテライト」（モーサテ、月〜金曜午前5時45分）のデスクに異動したことを明かしている。Xでは政治や時事問題の解説の他、落語など趣味の分野も投稿し、4万4000人を超えるフォロワーがいる。