¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¡¡¼è¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ðº¤¤é¤Ê¤¤»ñ³Ê¤òÂ¨Åú¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¹°Ãæ°½¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢£²£¶Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö°ËÂô¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë½Ð¤Ê¤¤À¤³¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¥Þ¥À¥à°½¹á¡×¤È¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÁ°¤Ë¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤ËÇº¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö¶µ¿¦¤È¤«¼è¤ì¤Ð¡©¡×¡£¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¡£¶µ¿¦¤Ï»Å»ö¤Ë°ìÈÖ·ë¤Ó¤Ä¤¯»ñ³Ê¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ê¤ÇÆ¯¤±¤ë¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢àÌÂá¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç£±¿Í¼ä¤·¤¤»þ¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥±¥ó¥¿¡Ê¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡Ë¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØÆÁ´¶¤â¤¢¤ë¤·¡£·ë¶É¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬£±ÈÖ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È´«¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ»ö¡©¡¡¤Ç¤â¤³¤ì¡¢Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç´«¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥àµÓËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»à¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦£±²ó¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿ÍÀ¸¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æü¥Æ¥ì¤À¤±¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÎØ²ö¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤ò¹Í¤¨¤ë»ö¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î²óÅú¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¤Ï¡Öº£¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¶µ¿¦¤ò¼è¤ë¡Ù¡Ø¥±¥ó¥¿¤ò¿©¤¦¡Ù¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ä¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£