乃木坂46一ノ瀬美空、スタイル際立つ「お気に入り衣装」ショットにファン絶賛「完璧な着こなしと美しさ」「上品でぴったり」
【モデルプレス＝2026/01/27】乃木坂46の一ノ瀬美空が1月26日、自身のInstagramを更新。お気に入りの衣装姿を公開した。
【写真】22歳乃木坂「透明感すごい」繊細なレースが美しいミニワンピ衣装姿
一ノ瀬は「お気に入り衣装」と記し、ワンピースの衣装を着用した写真を投稿。繊細な刺繍が施されたベージュのフィッシュテールワンピースと黒のミドルブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。また、衣装姿で微笑みを浮かべた写真も載せていた。
この投稿は「脚のラインが本当に綺麗」「上品でぴったり」「見惚れちゃう」「透明感すごい」「完璧な着こなしと美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆一ノ瀬美空、美脚輝く衣装姿披露
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
