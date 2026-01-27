山田裕貴、元マネージャーが現在担当している人気男性グループ明かす 粋な計らいに反響相次ぐ「さすが」「愛感じる」
【モデルプレス＝2026/01/27】俳優の山田裕貴が2026年1月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。元マネージャーが現在担当しているボーイズグループを明かす場面があった。
山田は「前に僕のマネージャーさんをやってくれてた、わっちが新しくマネージャーさんになってね。『裕貴さん、いつかこのグループ応援してあげてください』って言って連絡してきてくれたんですけど」と前に山田を担当していたマネージャーが現在は他のグループをマネージメントしていると告白。そして、山田は「そのグループの曲をかけたいなと思っています。STARGLOWで『Moonchaser』」と、そのグループはボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）であることを明かし、同グループの曲をチョイス。マネージャーの要望に応え、粋な計らいを見せていた。
この放送を受け、ネット上では「さすが」「愛感じる」「感動した」「紹介してくれてありがとう」「曲流してくれるの粋」などと反響が上がっている。
STARGLOWは、SKY-HI率いるBMSGのオーディション番組「THE LAST PEACE（通称ラスピ）」から誕生した5人組。RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる。2025年9月22日に配信リリースされた『Moonchaser』でプレデビューした彼らは2026年1月19日に配信、1月21日にシングル発売した『Star Wish』でデビュー。また、1月31日・2月1日に横浜BUNTAIでの初の単独イベント“STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」”の開催も控えている。（modelpress編集部）
