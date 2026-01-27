「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」発売、昨年好評の商品をブラッシュアップ【ロッテ】

ロッテは2月3日、チョコパイプレミアムシリーズから「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」を全国で発売する。この時期限定で登場する苺フレーバーが、4年目の今年も進化して登場する。

【すべての画像を見る】しっとりとした苺ケーキでピスタチオクリームと苺ソースを挟み苺コーティングチョコレートで包んだ「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」

チョコパイが目指しているのは『ケーキのようなくちどけとご褒美感』だという。なかでも「チョコパイプレミアム」は追い求める理想に近づけるため、細部にまでこだわっている。

2025年に発売し好評だった「チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ」は、チョコパイプレミアムシリーズの苺フレーバーとして初めてピスタチオをアクセントとして使用した商品。2026年は、品質を構成するすべての要素を見直し、ご褒美感をより追求した。

◆チョコパイプレミアム 苺とピスタチオ

6個入り、想定小売価格518円前後(税込)

しっとりとした苺ケーキでピスタチオクリームと苺ソースを挟み、華やかな香りが感じられる苺コーティングチョコレートで包んだ。

しっとりとした苺ケーキは、ピスタチオクリームとの調和を考えて味わいと食感をブラッシュアップ。ケーキのようなくちどけを目指した。苺の味わいを引き立てる鮮やかな緑色のピスタチオクリームは、北海道産生クリームを使用し、コク深く仕上げている。苺の甘酸っぱさを表現しているソースは、酸味の出方を調整し、甘みとのコントラストが感じられるよう仕上げた。

