¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼Ð¤á¸åÊý¤Î»à³Ñ¡×¤ËÃí°Õ¡ª ¡ÃÄ¹»³ÀèÀ¸¤Î¡Ö´í¸±Í½ÃÎ¡×¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ Âè37²ó
¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼Ð¤á¸åÊý¤Î»à³Ñ¡×¤ËÃí°Õ¡ª
ÊÔ½¸Éô¡§º£²ó¤ÏÊÒÂ¦3¼ÖÀþ¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ç¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ç¤Î´í¸±¤È¤¤¤¦¤È¡¢°Ü¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤ÎÍÌµ¤äÁê¼ê¼ÖÎ¾¤ÎÂ®ÅÙ¤äµ÷Î¥¤Ð¤«¤êÃí°Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
3¼ÖÀþ¤¢¤ëÆ»Ï©¤Î±¦Ã¼¤Î¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¸Â¦¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸Á°Êý¤ÎÄä»ß¼ÖÎ¾¤¬È¯¿Ê¤·¡¢Æ±¤¸¼ÖÀþ¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢º¸¤Ø¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸¼ÖÀþ¤ÎÁ°Êý¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¡¢º¸¸åÊý¤«¤é¤Î¼Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÜ»ë¤È¥ß¥éー¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¡§º¸¼ÖÀþ¤ÎÁ°Êý¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º¸¸åÊý¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¼Ö¤¬¥ß¥éー¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÀÖ¤¤¼Ö¤È¤Îµ÷Î¥¤¬Â¿¾¯¤¢¤ê¡¢Â®ÅÙ¤âÆ±¤¸¤Ê¤é¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§ÀÖ¤¤¼Ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥É¥¢¥ß¥éー¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Î¼Ð¤á¸åÊý¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¼Ö¤ÎÁ°Êý¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«¼Ö¤Î¤¹¤°º¸Â¦¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¤¤¤ì¤Ð¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¥ß¥éー¤Î»à³Ñ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±¿Å¾»ÑÀª¤ä¼Ö¤Î¥ß¥éー¤ÎÂç¤¤µ¤ä¸þ¤¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Î¿¿²£¤«¤é¤¹¤°¶á¤¯¤Î¼Ð¤á¸åÊý¤¬¥ß¥éー¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï´é¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÜ»ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÌÜ»ë¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢»à³Ñ¤Ë¤¤¤ë¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¼«Ê¬¤¬»à³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸«Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÀÜ¿¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬»à³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤ë´í¸±À¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼Ð¤áÁ°¤Î¼Ö¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ë¤¹¤Ð¤ä¤¯µ¤¤Å¤¤¤ÆÈ¿±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê´í¸±Í½ÃÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤Ï¥ß¥éー¤Î»à³Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3¼ÖÀþÆ»Ï©¤Î¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ï¡¢´í¸±¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸Á°Êý¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬È¯¿Ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°Ü¤í¤¦¤È¤·¤¿Âè2ÄÌ¹ÔÂÓ¡Êº¸¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î¼ÖÀþ¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ö¤ÎÁ°¤Ë¤âÄä¼Ö¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢È¯¿Ê¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÂè2ÄÌ¹ÔÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤À¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÆÍ¤äÀÜ¿¨»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÖÀþÊÑ¹¹¤ÎºÝ¤ÏÏ©¸ª¤ÎÄä»ß¼ÖÎ¾¤Ë¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤¬¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÄä»ß¼ÖÎ¾¤¬Æ°¤½Ð¤¹²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢º¸Â¦¤Ë¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ô¥éー¡ÊÃì¡Ë±Û¤·¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Ö¤¬¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤â¡¢Âè2ÄÌ¹ÔÂÓ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï©¸ª¤«¤éÈ¯¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¼«Ê¬¤¬¹çÎ®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂè2ÄÌ¹ÔÂÓ¤Î¾õ¶·¤·¤«¸«¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âè3ÄÌ¹ÔÂÓ¤«¤éÂè2ÄÌ¹ÔÂÓ¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë3¼ÖÀþ°Ê¾å¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢ÁÐÊý¤«¤é¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬¤ª¸ß¤¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§º¸±¦¤«¤éÆ±»þ¤Ë¿¿¤óÃæ¤Î¼ÖÀþ¡ÊÂè2ÄÌ¹ÔÂÓ¡Ë¤Ë¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼Ö¤¬¥ß¥éー¤Î»à³Ñ¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê´í¸±¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢º¸Â¦¤Î¼ÖÀþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤Î¼Ö¤ÈÏ©¸ª¤ÎÄä»ß¼ÖÎ¾¤ÎÆ°¸þ¡¢¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¯¤ë¼Ö¤Î¤³¤È¤Þ¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Æ»Ï©¤Ë¤Ï¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤äÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Î½Ð¸ý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º¸Â¦¤òÌÜ»ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¥ß¥éー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥éー¤Î»à³Ñ¡¢¤µ¤é¤ËÏ©¸ª¤ÎÍÍ»Ò¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Àµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¶Å»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡£ÏÆ¸«¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤Ï¡Ö¤Á¤é¤Ã¡×¤È¸«¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¸ー¤Ã¡×¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Êý¤ËÀè¹Ô¼Ö¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÖÀþÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥É¥¢¥ß¥éー¤ò¤¸ー¤Ã¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÜÀþ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÀè¹Ô¼Ö¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇµÞ¸ºÂ®¤äµÞÄä»ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢µ¤¤Å¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÄÉÆÍ¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ß¥éー¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÌÜÀþ¤òÁ°Êý¤ËÌá¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÐ¾Ý¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯Ãí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹âÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¼ÖÀþ¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÂÐ¾Ý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ê¤É¤ÎÂ¿¼ÖÀþÆ»Ï©¤òÁö¤ë¾ì¹ç¡¢»öÁ°¤Ë¥³ー¥¹¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¡¢½½Ê¬Í¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸Éô¡§´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ»¤Ê¤éÄ¾Á°¤Ç¹²¤Æ¤Æ¼ÖÀþÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤ÆÁö¤ëÆ»¤Ç¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ºÇ¶á¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¾è¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤é¤Ê¤ª¤µ¤éÆ»¤ËÉÔ°ÆÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼þ°Ï¤òÁö¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï¤è¤êÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ー¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Ê¥Ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¥ëー¥È¸¡º÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é³°¹ñ¿Í¤Ç¤â¥¹¥àー¥¹¤ËÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ÊÁ°¡¢²¿ÅÙ¤«¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ò¼Ö¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ÀÎ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ÆÇº¤à¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Êº¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó½õ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿ÆÀÚÅÙ¡×¤Ï°ã¤¦¡©
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÖÆâ¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¼¤Ç¤â³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¡Ö¹õ¤¤¿¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤ÆÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÎÁ°¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÁë¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸À¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¤Î¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡ÖÎÉ¤¤Î¹¹Ô¤ò¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¼Ö¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Æ±¤¸¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤â¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿ÆÀÚÅÙ¡×¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥É¥¤¥Ä¤Ï¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤òÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÅÄ¼Ë¤Îµï¼ò²°¤Ê¤É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥«ー¥ÉÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤»¤¤¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤³¤Á¤é¤òÌµ»ë¤·¤Æ¸«¤è¤¦¤È¤â¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª ¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Û¤É¸Ä¿Í¼çµÁ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤È¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£ÎäÅ°¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¥¬ー¥É¤¬¸Ç¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤¤¤¨¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï±Ø¤ÇÀÚÉä¤òÇã¤ª¤¦¤È°ÆÆâÈÄ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É¬¤ºÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ»¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¡¢²ÈÆâ¤ÈÆó¿Í¤ÇÄ®¤Ï¤º¤ì¤ÎÆ»Ï©¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤ÆÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤òÄÌ¤Ã¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾¯¤·Àè¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ±¿Å¾¼ê¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Þ¤Ç¹ÔÀè¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¿Þ¤Î¤Û¤¦¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¼Ö¤ËÃÏ¿Þ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤¯¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¡È¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¾Æ¤¡É¤Çº¤¤ë!?
ÊÔ½¸Éô¡§¤ï¤¶¤ï¤¶»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ËÃÏ¿Þ¤Þ¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«!? ¤½¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤ä¤ä¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¾Æ¤¤Çº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤¬²á¤®¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Îー¥Ðー¤È¤¤¤¦Ä®¤Ç¡¢¸¦µæ½ê¤òË¬Ìä¤¹¤ëÁ°¤ËÍÌ¾¤Ê¸ø±à¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎÀÚÉäÇä¤ê¾ì¤Ç¤É¤ÎÀÚÉä¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤¤¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤ß¤¹¤Ü¤é¤·¤¤»Ñ¤ÎÃËÀ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿µ®ÉØ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÃæÇ¯¤Î½÷À¤¬¤½¤Î¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§ÃËÀ¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Ç¤¹¤«¡ª¡© ¤½¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡Ö¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¾Æ¤¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤³¤Ç»ä¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ø¹Ô¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤ì¤òÇã¤¨¤Ð¤è¤¤¡×¤È²ó¿ô·ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è´¹±Ø¤Ç¤É¤ÎÀþ¤Ë¾è¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤È±Ø°÷¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤Î²ó¿ô·ô¤Ï»Ò¶¡ÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎÁ¶â¤Ï¤è¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊ¬¤Ï¤¤Ã¤Á¤êÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤ÀÚÉä¤òÇã¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î½÷À¤Ï½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤âÌµ¤·¤Ë¡¢¿Í¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¤Þ¤Ç¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤È¡¢¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤½¤ì¤ÏºÒÆñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£½÷À¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§»ä¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¥Çー¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¤ÎÏ©¾å¤ÇÃÏ¿Þ¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤òÂ¬¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¥Çー¥¿¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢³Æ¹ñ¤Î¡Ö¿ÆÀÚÅÙ¡×¤¬Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥¤¥¿¥êー¸ì¤òÏÃ¤¹ÃÏ°è¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÇÃÏ¿Þ¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÀÚÅÙ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¡§¤è¤¯³¤³°¤Ï¼£°Â¤¬°¤¯¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤Ë¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤È¥«¥á¥é¤òÅÏ¤·¤¿¤¿¤á¤ËÀàÅð¤ËÁø¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤âÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ÎÎ©¾ì¤ÇÆüËÜ¤ËÍè¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿ÆÀÚ¤ËÀÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹»³ÀèÀ¸¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î±Ø¤ÇÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤ÄÉ×ÉØ¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¾è¤ê´¹¤¨¤Î»ÅÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØJAF Mate¡Ù»ï 2018Ç¯5·î¹æ·ÇºÜ¤Î¡Ö´í¸±Í½ÃÎ¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¤è¤â¤ä¤ÞÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£