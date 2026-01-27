名探偵コナンと毎日を過ごす♡ほぼ日手帳＆コラボ文具が2月1日発売

国民的人気を誇る推理漫画『名探偵コナン』と、人気の手帳ブランド「ほぼ日手帳」が史上初のコラボレーション！2026年2月1日（日）11時より、原作イラストを300点以上使用した『名探偵コナン』特別版「ほぼ日手帳2026 spring」が発売されます♡週間手帳をはじめ、クラシカルなデザインの手帳カバーや、コナンたちと日々を彩る文具も勢揃い。毎日のスケジュール管理がもっと楽しくなる、推しとの時間を過ごせる特別なラインナップです。

コナン尽くし！特別版「weeks」で毎日が楽しく

©青山剛昌/小学館 3,850円(税込)

『名探偵コナン』特別版「ほぼ日手帳2026 spring weeks」は、週間ページに原作イラストが全ページ掲載されたスペシャル仕様♡

2026年3月～2027年4月までの月間カレンダーは、月ごとに異なるキャラクターの表情が登場し、コミックス107巻分の名シーンから選んだコマで構成されています。

巻末のおまけページには、“探偵豆知識”“暗号表”“欲望の標的（ターゲット）”など、ここだけで楽しめる7つの企画も収録。

さらに、腕時計型麻酔銃をモチーフにした限定下敷きも付属し、使うほどにワクワクが広がります♪

選べる2種の表紙デザインにも注目！

『名探偵コナン』特別版weeksは、好みに合わせて選べる2パターンの表紙が登場。

メモリアルコナン

100巻記念の豪華カラーイラストを表紙に使用。まるでキャンバスのような風合いで、コナンや仲間たちの存在感が際立ちます。

コナンモチーフ

コナンのジャケットをイメージしたネクタイ生地のシックなデザイン。織目の手触りと光沢が上品で、大人っぽく使いたい方にもおすすめです。

どちらも機能性はそのままに、推し活も楽しめる特別なデザインとなっています♡

藤嶌果歩が1年ぶりに表紙♡アップトゥボーイで魅せる至福の冬グラビア

手帳を彩るカバー＆可愛い文具も勢揃い

クラシカル手帳カバー

オリジナル(A6)サイズ用 7,700円(税込) / カズン(A5)サイズ用 8,800円(税込)

“英国の名探偵”をイメージした上品なデザイン。

内側には名シーンのイラスト、鍵穴モチーフのポケット付きで写真やカードを収納できます。

文具は全部で7アイテム

・喜怒哀楽シールセット 660円(税込)

・クリアスタンプ 1,980円(税込)

・神出鬼没!?怪盗キッドのマジカルポケット 660円(税込)

・「代弁」ふせん 660円(税込)

・事件の予感？メモパッド 770円(税込)

・トリプルフェイスメモセット（安室透・降谷零・バーボン） 990円(税込)

・stappo コナンモチーフ 4,400円(税込)

どれも手帳のデコレーションや日々のメモが楽しくなるアイテムばかり♪日常のタスク管理も、コナンと一緒なら気分が弾みます♡

名探偵コナンと毎日をもっと楽しく♡



『名探偵コナン』×ほぼ日手帳のコラボアイテムは、2026年2月1日（日）11時発売。特別版weeksは3,850円、クラシカルな手帳カバーは7,700円～8,800円、文具は660円～4,400円で、ほぼ日オンラインストアのほか、TOBICHI（東京・京都）、全国のロフト、楽天市場、Amazon等で販売されます。推しキャラと日々を過ごせる特別版手帳＆文具で、スケジュール管理も趣味のひとつにしてみませんか♡