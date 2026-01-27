俳優の小野武彦（83）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優・村井國夫（81）と女優・音無美紀子（76）との結婚に最も反対していた人物を明かした。

同番組には、俳優座の養成所同期で“63年の付き合い”という村井もゲスト出演した。司会の黒柳徹子が「村井さんと音無さんが結婚なさる時に、みんなで反対したんですって？」と聞くと、小野は「一番反対したのは地井（武男）ですかね。地井は音無君のことを小学生ぐらいから知ってたんで、“あんなヤツにやるなんてとんでもない”」と明かした。

自身も反対したという小野が「今はそんなことはないんでしょうけど、当時はやっぱり、いろいろやんちゃしてたんで」とぶっちゃけると、黒柳は「なるほどね」と納得した。

さらに同期仲間の「村井だけはやめとけ」との言葉が紹介されると、村井は「余計なお世話だ」とツッコミ。小野は「一番得してますよ、美紀子さんと一緒になって」と羨んだ。番組内で結婚式での夫妻の写真が登場すると、黒柳は「凄いわね、（結婚）50年。まあ凄い、誰だか分かんない」と驚いた。

現在家族ぐるみでの付き合いがあるという小野は、音無のもてなしぶりを「ホントにお料理が上手でね」と絶賛したが、村井は「（小野が）帰らないんですよ、もういい時間なのにね。“もう1杯”が1杯じゃ済まない」と苦笑いした。

しかし自宅での村井の姿について、小野は「でもエライですよ、彼は片付けとか、時々1、2品は作る」とフォロー。村井は「ケーキですね、バスクチーズケーキ。材料が置いてあるのを、ただ俺は混ぜてるだけですから」と謙そんしていた。