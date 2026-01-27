日本陸上連盟は27日、2月21日（福岡）に開催されるアジアクロスカントリー選手権大会 福岡2026の代表選手16人を発表した。

シニア男子代表（10km）には去年9月の東京世界陸上でアクシデントがありながら男子3000m障害で8位入賞を果たした三浦龍司（23、SUBARU）、今年の箱根駅伝では3区を走り区間3位、走路に進入してきた犬を避けたことでも話題になった野中恒亨（国学院大3年）、さらに箱根駅伝で4区を走った岡田開成（中央大2年）も代表入り。

シニア女子（10km）では去年9月の東京世界陸上女子10000mで粘りの走りを見せて6位入賞を果たした廣中璃梨佳（25、JP日本郵政グループ）、パリ五輪5000m代表の樺沢和佳奈（26、三井住友海上）、そして、去年の富士山駅伝ではアンカーでチームを2位に導き、25日の大阪国際女子マラソンで終盤まで好走した村山愛美沙（東北福祉大学新潟）が入った。



【シニア男子】

三浦龍司（SUBARU）

西澤侑真（トヨタ紡織）

野中恒亨（国学院大）

岡田開成（中央大学）

【シニア女子】

川口桃佳（ユニクロ）

廣中璃梨佳（JP日本郵政G）

樺沢和佳奈（三井住友海上）

村山愛美沙（東北福祉大学）

【U20男子】

稲垣翔馴（洛南高校）

池谷陸斗（駒澤大学）

田村幸太（関西創価高校）

五十嵐新太（水城高校）

【U20女子】

宇都宮桃奈（札幌山の手高校）

川西みち（豊田自動織機）

男乕結衣（東北高校）

福山若奈（埼玉栄高校）

