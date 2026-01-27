ニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長のイシケンこと、石田健氏が27日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。衆院選（2月8日投開票）の公示に際し、26日に行われた党首討論で、高市早苗首相が進退をかける旨の発言をしたことに「クビのかけ方が違う」と断じた。

石田氏は、高市首相の「選挙で負けたら、私は内閣総理大臣ではありません。自民と維新で過半数が取れなかったら私は即刻退陣」との発言をとらえた。

「これだけ景気とか物価対策を望んでいる人がいるにもかかわらず、党首討論を含めて言われていることがまだ『永田町の論理』なのかというところが、率直に思ってしまうところですよね。たとえば高市さん、クビをかけますというふうに言っていましたが、高市さんの人気は高い。一方で自民党に対しての支持は低い。じゃあ、自民党がもし議席を減らした場合は高市さん、辞めてしまうと言っている。これはある種、非常に永田町的な論理で、われわれとしてはもっと長い目線で物価高とか景気対策をしてほしい。だから、高市さんがすぐ辞めますという話ではなくて、あるいは中道か自民か維新かという政権選択で政権がどう変わるかでなくて、多党制でもいいから新しい形で景気、物価高というのはこのくらい長い目線でやっていかなければならないんですといった話をしてほしいのに、クビですとか議席数で、それは永田町の話で、われわれには根本的に関係ない」とした。

また、進退の内容についても手厳しかった。「高市さんは確かに議席に関して、私辞めますとクビをかけるのであれば、26年度中にやるというここにクビをかけるべきなんです。本来であれば。それくらい本気だということを見せるのであれば、政策を実行したいんだなと分かります」と語っていた。