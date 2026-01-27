シンプルさが魅力の最安モデルをチェック

ホンダのコンパクトカーといえば「フィット」を思い浮かべる方も多いでしょう。最新モデルである現行型は、2020年に発売された4代目フィットで、2025年に発売5周年を迎えました。

あらためて、手頃な価格設定の最安モデル「BASIC FF」は、どのようなクルマなのでしょうか。

フィットが登場したのは2001年です。ホンダのクルマづくりにおける基本思想である「M・M思想」を具現化したフィットは、同社を代表するモデルのひとつとなりました。

M・M思想とは「マン・マキシマム／メカ・ミニマム思想」の略で、人のためのスペースを最大限に、機械のためのスペースを最小限に抑えることで、クルマの空間効率を高めようとするホンダ独自の考え方です。

フィットは、広い室内空間や多彩なシートアレンジ、優れた環境性能などにより、それまでのコンパクトカーの常識を覆し、世界各国で販売されるグローバルモデルへと成長しました。2007年には2代目、2013年には3代目が登場しています。

現行モデルである4代目フィットは、歴代モデルが築いてきた高い機能性を継承しつつ、より多くのユーザーに満足してもらえるクルマを目指して開発されました。

移動中にもリラックスや癒しを求めるという潜在的なニーズに応えるため、4代目フィットでは新たな提供価値として「心地よさ」を掲げ、ホンダならではの独創的な技術によってそれを具現化しています。

そんなフィットのなかで最も安価なモデルが「BASIC FF」です。ボディサイズは、全長3995mm×全幅1695mm×全高1515mm、ホイールベース2530mm。

外観は非常にシンプルなデザインで、飾り気のない佇まいが特徴です。丸みを帯びたボディラインと親しみやすい柔らかなフロントフェイスにより、日常的に運転しても飽きのこない印象を与えます。

ボディカラーは、ルナシルバー・メタリック、クリスタルブラック・パール、プラチナホワイト・パールのベーシックな3色が用意されています。

内装はブラックを基調としたシンプルな仕上がりで、馴染みやすいシートを採用。全体的に無駄がなく、洗練された印象です。

ナビゲーションシステムは、必要に応じてオプションで追加できます。装備面では、最安モデルであっても先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備しており、安心感は十分です。

広い水平画角を持つフロントワイドビューカメラと、前後8つのソナーセンサーが日々の安全運転をサポートします。

また、「Honda Total Care プレミアム」に加入することで、安心でストレスの少ないカーライフを支援する「Honda CONNECT」も利用可能になります。

Honda CONNECTでは、交通事故やあおり運転などの緊急時にオペレーターのサポートを受けられるほか、スマートフォンを使って自宅からエアコンを作動させるといったリモート操作も行えます。

パワートレインには、1.5リッター直列4気筒エンジンを搭載し、最大出力は118ps、最大トルクは142Nmを発揮。燃費性能はWLTCモードで18.7km／Lと、日常使いには十分な性能といえるでしょう。

そんな「フィットBASIC FF」の価格（消費税込）は177万6500円。最高級グレードである「LUXE（リュクス） FF」の237万500円と比べると、約60万円の価格差があります。