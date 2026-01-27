21ºÐ¤ÇÆÍÁ³¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È·ëº§¡õ³èÆ°µÙ»ß¡Ä38ºÐàÊ¿À®²ÎÉ±á°¼¹á¤ÎSNS¤ËÌ¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªà²ÈÂ²»þ´Öá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡Ì¼¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤Ë¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó2¿Í¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö°¼¹á¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Î°¦¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°¼¹á¤Ï¡¢2006Ç¯¡ÖI believe¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö»°Æü·î¡×¤ä¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£09Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¿åÅè¥Ò¥í¤È·ëº§²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ð¥»¥É¥¦ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£11Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¼¡½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£