¿Íµ¤·Ý¿Í¤È·ëº§¤«¤é36Ç¯¡¢»ØÎØ¥¥é¥ê¡ª¥Ù¥Ã¥É¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡Ä¡×¡ÖÁÇ¤Ã¤Ô¤ó¡©¤ªÈ©¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í ¡×
¤¯¤Ä¤í¤®¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×ÂÀÅÄ¸÷¤ÎºÊ¡¦ÂÀÅÄ¸÷Âå¤µ¤ó¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¤â¥¸¥Ö¥ê¤òÎý½¬¤¹¤ë¡×¤ÈX¤Ç°¦Ç¤ò¾Ò²ð¡£°ÊÁ°¤«¤é°¦Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤â¡¢¥«¥á¥éÌÜÀþ¤â´°àú¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Åê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¤¯¤Ä¤í¤¤¤À1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡©¡×¡ÖÁÇ¤Ã¤Ô¤ó¡©¤ªÈ©¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤Í ¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¥Í¥³ÍÍ¡¢Ãý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë·ëº§¡£93Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£