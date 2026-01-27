¡Ö·ì´É¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¤Ê¡Ä¤¢¤ì¡©¡©¡×ÌÜ¹õÏ¡¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤«¤éÌã¤Ã¤¿à»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡×
¥Õ¥¡¥ó¤Ï»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ËÃíÌÜ
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÏÓ»þ·×¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Çà¤¢¤ëÉôÊ¬á¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢ÊÆ¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¥·¡¼¥º¥ó2(Disney+)¤Î»£±Æ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÜ¹õ¡£
¡¡21Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¤«¤é¶õ¹Á¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î»þ·×¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÀËÊÌ¤ÎÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤«¤é¤Î¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤À¤Í¡×¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¡¡ÌÜ¹õ¤Ï21Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»þ·×¤ÎÊ¸»úÈ×¤¬19Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡©¤á¤á¥°¥é¥à¡Ä»þ´Öº¹Åê¹Æ¡©»þ·×¤ÎÆü¤Ë¤Á¤¬19Æü¡©¡©¡©¡×¡Ö19Æü¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö·ì´É¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤À¤Ê¤¡¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¿¤é¡Ä¤¢¤ì¡©¤Ã¤È¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¥«¥Ê¥À¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¤«¤Í¡Á¡©¡×¡Ö19Æü¡ª¡ª¡ª ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É»þº¹Åê¹Æ¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£