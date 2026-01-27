»ØÎØ¥¥é¥ê¡¢¸åÇÚ¤ÈÃÏ¸µ²ÆìËþµÊ¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡Ö¤¢¤ß¤µ¤ó¤È¡ÄºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤ä¤»¤¿´¶¤¸¡×
µÜ¸ÅÅç¤Ç¡Ö¼«Á³¤òËþµÊ¡×¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß(19)=²Æì¸©½Ð¿È=¤¬¸åÇÚ¤ÈµÜ¸ÅÅç¤òË¬Ìä¡£¸ø³«¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ªÀµ·î¤Î¼Ì¿¿¡¡¤æ¤ß¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Æì¤Ø¡£µÜ¸ÅÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÊÁ°¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤ÎÆ£粼¤æ¤ß¤¢(17)¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¾®¤µ¤Ê¥«¥Ë¤ò¼ê¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢»ØÎØ¤Î¸÷¤ë¼ê¤Ë¥«¥Ë¤ò¤Î¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂÚºßÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤»¤¿´¶¤¸¤Ï´ª°ã¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤ß¤µ¤ó¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£