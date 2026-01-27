元ブラジル代表DFの息子がマドリーとプロ契約を締結。ロマーノ記者も反応「長期プロジェクトの一員となるだろう」
元ブラジル代表DFマルセロの息子であるエンツォ・アウベスが、父の古巣であるレアル・マドリーとプロ契約を締結した。
E・アウベスは、１月27日にインスタグラムを更新。「初めてのプロ契約にサインできて嬉しい！ アラ・マドリー！」と報告し、マルセロとともに契約締結の場に出席した様子などを公開した。
16歳のアタッカーは、2017年の夏にマドリーの下部組織に加入。今季はアルバロ・アルベロア（現在はトップチームの監督）のもと、カスティージャ（マドリーのリザーブチーム）でデビューを飾った。年代別代表では、父とは異なり、スペイン代表を選択している。
期待の若手が、偉大な父と同じくプロの世界へ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、27日に自身のXで「将来の大きな才能と見なされているエンツォは、レアル・マドリーの長期プロジェクトの一員となるだろう」と伝えている。
マドリーで５度のチャンピオンズリーグ制覇を含む合計25個ものタイトル獲得に貢献してきた父のように、E・アウベスも“白い巨人”の歴史にその名を刻めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】マルセロの息子であるエンツォ・アウベスがマドリーとプロ契約を締結
