“ミステリーの金字塔”横溝正史「八つ墓村」完全新作映画化決定 キャスト＆監督は未発表
【モデルプレス＝2026/01/27】シリーズ累計発行部数5500万部を突破し、“ミステリーの金字塔”と称される横溝正史氏の小説「八つ墓村」（角川文庫）が、完全新作として映画化されることが決定した。本作は、2026年秋に公開される。
この度、スーパーティザービジュアルも解禁。“八つ”の墓石を思わせるシルエットが不気味に浮かび上がり、「墓」の文字が大きく踊るインパクトのあるデザインとなっている。今明かされる、八つの墓の秘密とは。キャストや監督など、詳細はいまだ謎に包まれている本作。2026年秋の公開を控え、今後の続報にも注目が集まる。（modelpress編集部）
巨匠・横溝正史原作の同名小説を完全新作映画化した極上のミステリー。ようこそ、最高の悪夢へ──。
◆「八つ墓村」2026年秋に映画化決定
◆「八つ墓村」イントロダクション
