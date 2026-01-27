益若つばさ、美脚際立つミニスカ×タイツコーデ「透明感がすごい」「小物の使い方がお洒落」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/27】タレントの益若つばさが1月25日、自身のInstagramを更新。グレーを基調としたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳人気タレント「美脚ラインに見惚れる」ミニスカタイツコーデ
益若はうさぎの絵文字とともに、写真を投稿。モヘアのキャップ、首にはベルベットのリボンを結び、グレーのミニスカートからは、タイツを履いたスラリとした美しい脚がのぞいている。
また「レアチーズのデザート作った」とビスケットやヨーグルトなどが置かれたテーブルも公開している。
この投稿に、ファンからは「美脚ラインに見惚れる」「小物の使い方がお洒落」「透明感がすごい」「デザート美味しそう」「料理もファッションもセンス抜群」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆益若つばさ、ミニスカでグレーコーデ
◆益若つばさの投稿に反響
