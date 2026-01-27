夜のひと笑い、復縁カップル2組でのプリクラ公開「美男美女でお似合い」「ダブルデート最高」と反響
【モデルプレス＝2026/01/27】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが1月26日、自身のInstagramを更新。プリクラ写真を公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「美男美女でお似合い」復縁恋人顔出しの集合プリクラ
ピンちゃんは「撮影で行った時のプリクラ」「結構前の写真ですがみんなにお裾分けします」とつづり、プリクラを投稿。ピンちゃん、こう、こうの相方・いちえ、いちえの恋人・りょうという、2組のカップルが笑顔を見せるショットや仲良くピースサインをするショットなどが収められている。
この投稿は「みんな楽しそうで幸せそう」「最高のカップルたち」「美男美女でお似合い」「ダブルデート最高」「仲良しなのが伝わってくる」「2組ともお似合い」と反響を呼んでいる。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも破局。2025年6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
◆夜のひと笑い、カップル2組でのプリクラ披露
◆夜のひと笑い、それぞれに恋人と復縁
