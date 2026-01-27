アジア株 皮肉にも韓国株最高値、トランプ関税脅迫の実行・維持はわずか20% アジア株 皮肉にも韓国株最高値、トランプ関税脅迫の実行・維持はわずか20%

東京時間14:08現在

香港ハンセン指数 27040.54（+275.02 +1.03%）

中国上海総合指数 4134.03（+1.43 +0.03%）

台湾加権指数 32306.22（+241.70 +0.75%）

韓国総合株価指数 5055.42（+105.83 +2.14%）

豪ＡＳＸ２００指数 8948.10（+88.01 +0.99%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81895.00（+357.30 +0.44%）



アジア株は軒並み上昇。



米政府閉鎖の可能性や米国と西側諸国の対立が懸念されるものの、前日に米株が上昇したことで市場には安心感が広がっている。



米民主党フェッターマン上院議員は連邦政府機関が今後数日以内に予算失効に向かうと予想、米国は再び政府閉鎖に苦しむことになると語った。



韓国株は大幅反発し史上最高値を更新、皮肉にもトランプ氏による関税警告が投資家心理を押し上げている。



市場はいつもの「TACOトレード」になると高を括っており、ハイテクはもちろん、エネルギー、消費者サービス、金融など幅広い銘柄に買いが集中している。一方で、起亜自動車や現代自動車など自動車関連は下落している。



約束を守らない韓国にトランプ氏は激怒。自動車や医療品、そのほか全ての韓国製品に対する関税を15%から25%に引き上げると発表した。韓国政府は約束した今年最大200億ドルの対米投資の履行を延期している。



カナダ首相、フィンランド首相に続いて英国首相も中国を訪問し習近平国家主席と会談する予定だ。英国と中国が関係を強化すればトランプ氏は怒るだろう。トランプ氏は先週末カナダに対し100%の関税を警告したばかりだ。



ブルームバーグの計算によると、24年11月から26年1月までの間のトランプ関税脅迫は49件に上るが、そのうち実際に実行かつ維持しているのはわずか20%程度だという。市場は「TACOトレード」を織り込んでいるため、暴落は起きにくくなっている。



豪州ではあす消費者物価指数が発表される、コア前年比で伸びが加速することが予想されておりインフレ高止まりなら2月利上げ観測が一段と高まるだろう。



豪州では昨年末に電気料金補助制度が終了したため、今年電気代が再び高騰する見通し。熱波が豪州各地を襲い一部地域では気温が49度にまで達し記録的な高温になる可能性があるという。豪州は南半球に位置するため現在は夏だ。

