東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【英国】

スターマー英首相

中国訪問は英企業にとって大きなチャンス、中国は世界第2位の経済大国だ

米国か中国かどちらかを選べと言われるが中国を無視するのは賢明ではない

※英首相は29日から31日まで中国を訪問、習近平国家主席と会談予定



【米国】

悪天候により27日に連邦政府機関閉鎖、FOMCは予定通り27日-28日開催



民主党フェッターマン上院議員「米国は再び政府閉鎖に苦しむことになる」

望んでいないが連邦政府機関は今後数日以内に予算失効に向かう見通し



24年11月から26年1月までの間トランプ関税脅迫は49件

全体として約27%実行も4月5月の対中関税は最終的に撤回

実際に実行かつ維持しているのはわずか20%程度（BBG計算）



【中国】

習近平国家主席とフィンランド首相が会談

中国とEUは対立相手ではなくパートナーだ

フィンランド企業が中国市場という「広大な海」で「自由に泳ぐ」ことを歓迎

フィンランドが中国EUの安定した発展促進する上で建設的役割を果たすこと期待



【中東情勢】

原子力空母エイブラハム・リンカーンが中東に到着した

トランプ米大統領「イランは合意を望んでいる、何度も連絡してきた」



【韓国】

トランプ米大統領

韓国の自動車や医療品、そのほか全ての製品への関税を15%から25%に引き上げ

韓国政府は米国との合意を履行していない、なぜ貿易協定を順守していないのか？

