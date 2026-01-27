俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、26日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。将来の夢である「都知事」について語った。

過去にも「都知事になりたい」という願望を明かしている岸谷に対し、MEGUMIが「都知事になりたいんでしょ？それはなんでなりたいの？大変そうじゃん、シンプルに」と尋ねた。

岸谷は「大変そうですけど、“サッカー選手になりたい”みたいなもので、昔から政治家が好きで、変な子供だったんですけど…。政治家が好きというか、街頭演説が好きで。目立ちたいじゃないですか。子供時代って」と街頭演説に立ってみたいから始まり、政治家に憧れを抱くようになったと明かした。

MEGUMIが「都知事になる努力は？」と再度、質問すると、岸谷は「まさにこういう現在進行形でやっているような、メディアに出るってのが一番な気がします」ときっぱり。共演した古坂大魔王も「悪名は無名に勝るじゃないですけど、有名にならなければ結局（当選できない）」とうなずいた。

岸谷は「誰に聞いても“知事は知名度だ”って言うんですよ。誰に聞いても言います」と語り、まずは知名度を上げることが大事とした。