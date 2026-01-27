敵地で3度激突へ…なでしこジャパン対アメリカのキックオフ時間が決まる
日本サッカー協会(JFA)は27日、国際親善試合の日本女子代表(なでしこジャパン)対アメリカ女子代表のキックオフ時間が決まったことを発表した。
試合はアメリカで現地時間4月11日、14日、17日に開催。テレビ放送は3試合とも調整中となっている。
以下、試合日程
▽第1戦
日時:2026年4月11日(土) 14:30キックオフ(予定)※日本時間12日(日)6:30
対戦:日本女子代表(なでしこジャパン) 対 アメリカ女子代表
会場:PayPal Park(カリフォルニア州サンノゼ)
▽第2戦
日時:2026年4月14日(火) 19:00キックオフ(予定)※日本時間15日(水)11:00
対戦:日本女子代表(なでしこジャパン) 対 アメリカ女子代表
会場:Lumen Field(ワシントン州シアトル)
▽第3戦
日時:2026年4月17日(金) 19:00キックオフ(予定)※日本時間18日(土)10:00
対戦:日本女子代表(なでしこジャパン) 対 アメリカ女子代表
会場:DICK'S Sporting Goods Park(コロラド州コマースシティ)
