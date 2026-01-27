神戸が3rdユニフォームのデザインを発表…B2優勝を目指し『敬意と決意』を表現

1月27日、B2西地区の神戸ストークスは、『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』における3rdユニフォームを発表した。

今シーズン終盤戦に向けて着用する3rdユニフォームは、旧JBL2時代に神戸が初優勝を果たした2012－13シーズンのユニフォームをベースにデザイン。ネイビーとケリーグリーンを基調とし、チームの歴史への敬意を胸に、今季の優勝、そして来シーズンから始まるプレミアリーグへの飛躍という思いが込められている。

クラブはデザインコンセプトを『敬意と決意』とし、「今季の戦いにかける覚悟を示したデザインになっています。ホームゲームでは来場者の皆さまにも同ユニフォームを着用いただき、今シーズン終盤戦を選手と共に戦っていただきたいと思っております」とファンへメッセージを送った。

選手が着用するのは、ホームで行われる4月4日～5日の愛媛オレンジバイキングス戦、11日～12日の鹿児島レブナイズ戦の計4試合を予定している。

オーセンティックユニフォーム（上のみ）の販売は、神戸のオフィシャルオンラインショップにて1月27日から2月8日まで申し込みを受け付け、4月1日に発送を開始する予定。サイズはM～4XLまで展開され、価格は1着税込2万2000円（4XLのみ税込2万4000円）となっている。

