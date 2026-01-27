金沢ホームゲームの試合日程&スタジアムが決定
Jリーグは27日、ツエーゲン金沢の未定分の試合日程、スタジアムが決定したことを伝えた。
Jリーグは9日に日程を発表。明治安田J2・J3百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-Aグループおよびプレーオフラウンド第1戦における金沢のホームゲームの試合日程、スタジアムが未定となっていた。
金沢の本拠地・金沢ゴーゴーカレースタジアム(ゴースタ)では、昨年末にバックスタンド側の屋根が落下する事象が発生。クラブは公式サイトで「2026年3月1日から制限付き(バックスタンド閉鎖)でゴースタが営業を再開するにあたって、百年構想リーグはバックスタンドの閉鎖、にぎわいスペースを使用禁止にすることで、ホームゲームをゴースタで開催することが決定いたしました」と報告している。
以下、決定した試合日程&スタジアム
■明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST-Aグループ
第4節 3/1(日) 金沢 14:00 讃岐 [ゴースタ]
第5節 3/8(日) 金沢 14:00 徳島 [ゴースタ]
第7節 3/22(日) 金沢 14:00 FC大阪 [ゴースタ]
第10節 4/12(日) 金沢 14:00 今治 [ゴースタ]
第12節 4/25(土) 金沢 14:00 奈良 [ゴースタ]
第14節 5/3(日・祝) 金沢 14:00 富山 [ゴースタ]
第15節 5/6(水・休) 金沢 14:00 愛媛 [ゴースタ]
第16節 5/10(日) 金沢 13:30 新潟 [ゴースタ]
第18節 5/24(日) 金沢 14:00 高知 [ゴースタ]
■明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド 第1戦(WEST-Aグループホーム)
第1節 5/31(日) 金沢 14:00未定 [ゴースタ]
