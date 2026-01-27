『The Covers』「80年代歌姫・カバーコレクション」ラインナップ発表！郷ひろみ、CHEMISTRYらが名曲をカバー

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月29日22時から放送の『The Covers』では、1月21日にデビュー40周年を迎えた徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集。このたび、番組13年のなかで披露された「80年代歌姫・カバーコレクション」の内容が明らかになった。

■歌姫黄金時代の名曲をカバーズならではのパフォーマンスで届ける

永遠のアイドル・松田聖子の名バラードはCHEMISTRY、俳優・歌手として、類まれな歌声で多くの人を魅了する薬師丸ひろ子の名曲は宮本浩次、花の82年組としてデビューしあらたなアイドル像を打ち出した小泉今日子のヒットソングはポルノグラフィティ、映画主題歌として歌い継がれる名曲・原田知世の「時をかける少女」はいきものがかり、それぞれカバーで届ける。

そして、多様な実力派シンガーの名曲として、アン・ルイス「六本木心中」を郷ひろみ、高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）「桃色吐息」はスターダスト☆レビューのパフォーマンスで贈る。

それぞれのリスペクトと個性が際立つ、ここでしか見られない名曲カバーに期待が高まる。

■80年代歌姫カバーコレクション

CHEMISTRY「SWEET MEMORIES」（松田聖子）

いきものがかり「時をかける少女」（原田知世）

ポルノグラフィティ「あなたに会えてよかった」（小泉今日子）

宮本浩次「Woman “Wの悲劇”より」（薬師丸ひろ子）

郷ひろみ「六本木心中」（アン・ルイス）

スターダスト☆レビュー「桃色吐息」（高橋真梨子）

■番組情報

NHK総合『The Covers SP 「80年代を彩る歌姫たち」』

01/29（木）22:00～22:45

※NHK ONE同時配信＆見逃し1週間

MC：リリー・フランキー 上白石萌歌

語り：堂本光一

カバーズゲスト：徳永英明 KAIRYU（MAZZEL） 星屑スキャット

＜曲目＞

徳永英明「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）

徳永英明「つぐない」（テレサ・テン）

KAIRYU（MAZZEL）「セーラー服と機関銃」（薬師丸ひろ子）

星屑スキャット「人魚姫 mermaid」（中山美穂）

