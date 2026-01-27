Mrs. GREEN APPLEが、1月26日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、最新曲「lulu.」をフルサイズでテレビ初披露した。

【画像】Mrs. GREEN APPLE『CDTV』オフショット（全2枚）／【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV

番組公式XおよびMrs. GREEN APPLEの公式Xでは、オフショットが公開されている。

■落ち着いたトーンのセットアップでそろえたMrs. GREEN APPLE

公開された写真では、メンバー3人がベージュやカーキのセットアップ姿で登場。全体を同系色で統一しながらも、それぞれシルエットやインナー使いで個性を感じさせるスタイリングだ。

大森元貴はコンパクトなジャケットに細身のパンツを合わせ、楽曲の世界観を引き立てる繊細な佇まい。若井滉斗はほどよく力の抜けた着こなしで柔らかさをプラスし、藤澤涼架はレイヤードを効かせたスタイルで奥行きのある印象を与えている。

番組公式Xでは、サインウォールを背景に撮影されたオフショットが公開され、若井はピース、大森は3本指を前に出したポーズを披露。藤澤はネオンロゴを手に持ち、口を大きく開けた表情を見せている。

一方、Mrs. GREEN APPLEの公式Xでは、3人が距離を縮め、藤澤が出演する日曜劇場『リブート』のワンシーンを切り取ったようなユニークなショットも披露された。

ファンからは「とても好きビジュ」「優しいカラーの衣装で大人かっこいい」「ビジュ爆発しすぎ」「涼ちゃん美しすぎ」「天使降臨」「最高」「衣装よすぎ」「リブートの涼ちゃんの真似してておもろい」「霧矢の再現度高すぎ」といった声が相次いで寄せられている。

■Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV