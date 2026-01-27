FC町田ゼルビアへの新加入が決定的となっているオーストラリア出身のFWテテ・イェンギ（25）が来日から一夜明けた27日、東京都町田市のクラブ施設でチームに合流した。スコットランド1部リビングストンから買い取りオプション付きの期限付き移籍で、一両日中にも正式発表される。

1メートル97の長身を誇る大型FWはピッチに姿を現すと、その存在感は抜群だ。来日直後のため全体練習には合流しなかったが、スタッフとともにジョギングで汗を流した。ポストプレーやヘディングの強さが持ち味で攻撃の起点として期待される。

英国から前日26日に羽田空港着の航空機で来日したばかり。空港での取材対応では「このクラブに加入することができてうれしい。多くのゴールを挙げたいし、皆さんにエキサイティングなプレーを見せたい。前線の選手を生かすプレーも得意」と意気込んでいた。

◇テテ・イェンギ 2000年11月28日生まれ、オーストラリア出身の25歳。同国1部ニューカッスル・ジェッツやイングランド2部イプスウィッチを経て24年からスコットランド1部リビングストンでプレー。今季はここまで19試合2得点だった。1メートル97。利き足は両足。