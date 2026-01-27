２７日に公示された衆院選では、消費税減税を含む経済政策が主な争点となる。

与野党がほぼそろって掲げる消費税の減税や廃止では期間や対象などを巡って違いがある。

与党の自民党と日本維新の会はいずれも、給付と所得税減税を組み合わせた「給付付き税額控除」の制度設計を行う方針を示している。その導入までのつなぎの措置が、消費税減税だ。

両党とも、食料品の消費税率を２年間限定でゼロにする方針を公約に明記し、「国民会議」で具体的な制度設計や財源、スケジュールについて検討を加速させるとしている。高市首相（自民総裁）は２０２６年度中の実現を目指す考えを示している。

これに対し、中道改革連合と日本保守党は食料品の消費税ゼロの恒久化を訴えており、中道改革は「今秋から実現する」としている。

国民民主党は「社会保険料還付制度」を創設し、現役世代の負担軽減を図ることを訴えている。消費税減税については、対象を限定せず一律５％に引き下げる方針で、期限は「賃金上昇率が物価プラス２％に安定するまで」とした。共産党は「消費税廃止を目指し、ただちに５％に減税」と主張し、参政党とれいわ新選組は消費税廃止を掲げた。

消費税は所得税、法人税と並んで基幹３税と呼ばれる。景気や人口構成の変化に左右されにくいことなどから、全額、年金や介護、医療、子育て支援などに充てられている。

食料品だけ消費税をゼロにした場合でも、減収額は約５兆円にのぼる。自民は法人税などを軽減する「租税特別措置」の見直し、中道改革は政府系ファンドの活用などで財源を確保するとしているが、穴埋めは容易ではない。

財源を確保できなければ、国の財政に対する信認が揺らぐ。長期金利の代表的な指標となる新発１０年物国債の流通利回りは今年に入り、２７年ぶりとなる２・３％台まで上昇したが、さらなる金利上昇につながる可能性がある。その場合、国の利払い費は増加し、住宅ローン金利の上昇などで国民生活にも影響が出る。

消費税減税は、低所得者よりも、支出の多い高所得者に恩恵が大きくなるという課題もある。自民などは給付付き税額控除の創設を念頭に、「２年間限定」を強調するが、一度下げた税率を再び上げることは政治的なハードルが高いとみられる。