俳優の宮沢りえが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年　超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00〜20:56　※一部地域を除く)に出演する。

『祝! 徹子の部屋50周年　超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』　＝テレビ朝日提供

俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服姿で登場。笑福亭鶴瓶と明石家さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面も明かす。

そして、宮沢が、夫・森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことについての話題になると、宮沢は鶴瓶のスタイルを絶賛。それを聞いたさんまは、自分にオファーが来なかったことを悔しがる姿も。

来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は1992年の19歳だったという。また、さんまが、15歳だった宮沢と初対面した時の秘話も明かす。