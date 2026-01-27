宮沢りえ、夫・森田剛らとのブランドでモデル起用した“大御所”のスタイルを絶賛
俳優の宮沢りえが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00〜20:56 ※一部地域を除く)に出演する。
『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供
俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服姿で登場。笑福亭鶴瓶と明石家さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面も明かす。
そして、宮沢が、夫・森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことについての話題になると、宮沢は鶴瓶のスタイルを絶賛。それを聞いたさんまは、自分にオファーが来なかったことを悔しがる姿も。
来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は1992年の19歳だったという。また、さんまが、15歳だった宮沢と初対面した時の秘話も明かす。
『祝! 徹子の部屋50周年 超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』 ＝テレビ朝日提供
俳優の大先輩として黒柳を敬愛する宮沢は、紺地に四季折々の花を刺繍したエレガントな和服姿で登場。笑福亭鶴瓶と明石家さんまを交えたトークでは、実はアクティブ派で、休日はスノーボードやゴルフに打ち込んでいると意外な一面も明かす。
そして、宮沢が、夫・森田剛らと立ち上げたブランドで、鶴瓶をモデルに起用したことについての話題になると、宮沢は鶴瓶のスタイルを絶賛。それを聞いたさんまは、自分にオファーが来なかったことを悔しがる姿も。
来年で芸能生活40年を迎えるという宮沢。『徹子の部屋』初登場は1992年の19歳だったという。また、さんまが、15歳だった宮沢と初対面した時の秘話も明かす。