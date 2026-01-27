(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

Netflixにて世界独占配信されるアニメ「刃牙道」の配信開始日が、2月26日に決定。第1話から第13話まで全話一挙配信となる。

1月27日に行なわれたNetflixラインナップ発表会「Next On Netflix 2026」にて発表されたもの。合わせてメインビジュアル、スタッフクレジットも公開された。

同作は、2014年から2018年にわたり秋田書店「週刊少年チャンピオン」にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、“地上最強の親子喧嘩”が終結したのちの物語として展開。Netflixでは「バキ」から「範馬刃牙」＜地上最強の親子喧嘩編＞までを世界独占で全話配信している。

公開されたビジュアルでは、最新鋭の科学技術によって蘇った生涯無敗の異名を持つ宮本武蔵を中心に、本作で武蔵と対峙する刃牙や勇次郎をはじめ、烈海王、愚地独歩、渋川剛気ら地下闘技場戦士たちの姿が描かれている。

武器の使用が解禁となった本作を象徴するように、刀を構え敵を迎え討つように立ちはだかる武蔵と、自らの力を疑わぬ漢たちの気迫が伝わる姿が捉えられている。「伝説の剣豪と最強の戦士たちが時代を超えて繰り広げる、命を賭けた激闘に乞うご期待下さい!」としている。

スタッフ

原作：板垣恵介「刃牙道」(秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊)

監督：平野俊貴

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：石川晋吾

プロップデザイン：森木靖泰 杉山昌弘

美術監督：明石聖子 氣賀澤佐知子

美術設定：明石聖子

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：野口龍生

編集：佐野由里子

音響監督：浦上靖之

音響制作：AUDIO PLANNING U

音響効果：庄司雅弘(フィズサウンドクリエイション)

音楽：藤澤健至(Team-MAX)

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

製作：刃牙道製作委員会

キャスト

範馬刃牙：島粼信長

範馬勇次郎：大塚明夫

宮本武蔵：内田直哉

烈海王：小山力也

花山薫：江口拓也

愚地独歩：菅生隆之

愚地克巳：川原慶久

渋川剛気 ：島田 敏

ジャック・ハンマー：三宅健太

ジョン・ホナー：金尾哲夫

野々村仁：土門仁

郭海皇：緒方賢一

柴千春：鈴木達央

鎬紅葉 ：成田剣

ガイア：村瀬歩

ナレーション：古谷徹