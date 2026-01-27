フィギュアスケートの四大陸選手権男子シングルで優勝を果たした三浦佳生選手が誹謗中傷に対して思いを告げました。

27日に自身のXを投稿した三浦選手。「4大陸選手権応援ありがとうございました！次の大一番に向けていい課題の見つかる試合になりましたし、これから短い期間ではありますが集中し頑張っていきたいと思います！」と感謝を伝えました。ミラノ・コルティナ五輪の出場が決まっている三浦選手が優勝で弾みをつけました。

一方で「少し話が逸れますが、先日の結果の件で様々な意見があり自分の元に少し攻撃的なコメントが送られてきています」と直接三浦選手へ誹謗中傷が飛んでいることを明かしました。

「確かに気持ちがわかる部分はあるのですが、その結果を受けてスケートとは関係のない部分だったりを誹謗中傷したりするのはやめてほしいなと思います！」と悲痛な叫びをつづります。

「上記のような誹謗中傷をする人はおそらく他の人にも送っていると思うのでそれはやめて欲しいと思います。傷つく人もいると思います。話しが逸れてしまい申し訳ないです！次のオリンピックに向けて最大のパフォーマンスができるよう頑張ります！応援よろしくお願いします！」と締めました。