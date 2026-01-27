»×¤ï¤ºÆàÎÉ¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë!? ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿® JRÅì³¤
Á´6ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Îø¤Î¹ÔÊý¤Ï
¡¡JRÅì³¤¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤«¤éÆàÎÉ¸©¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤È¤Ê¤é¡¢¿§¤Å¤¯ÆàÎÉ¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ´6ÏÃ¡ÛÈþ¤·¤¤..¤³¤ì¤¬¡Ö½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡×¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ç¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢ÆàÎÉ¸ø±à¼þÊÕ°Ê³°¤Ø¤Î¼þÍ·Â¥¿Ê¤¬´Ñ¸÷²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©¤ÈJRÅì³¤¤Ï2024Ç¯11·î¤Ë´Ñ¸÷¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÆàÎÉ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ï²¬ËÜ°ÉÍý¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤¢¤ó¤ê¡Ë¤µ¤ó¤ÈÄÔ²¬¿Óº´¡Ê¤Ä¤¸¤ª¤«¡¦¤¸¤ó¤¹¤±¡Ë¤µ¤ó¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Ç¡¢»Å»öÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤ËÈè¤ì¤ÆÆàÎÉ¤òË¬¤ì¡¢É®¹©Ë¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼ã¤¤¿¦¿Í¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á´6ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤ä¡¢½ÉÇñ¤·¤Æ¤³¤½Â¤ò±ä¤Ð¤»¤ëÆàÎÉ¸©ÃæÆîÉôÃÏ°è¡ÊÃæÆîÏÂ¡Ë¤Î»ËÀ×¤äÂç¼«Á³¤â¡¢Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÈJRÅì³¤¡Ö¤¤¤¶¤¤¤¶ÆàÎÉ¡×¤ÎÊÝÍ¤¹¤ëÊ£¿ô¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£