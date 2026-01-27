暴風のなかで散歩に出かけた3匹の犬が見せた、あまりにも必死な姿がTikTokで注目されています。投稿したのは、ポメラニアンのティアラちゃん・ノエルくん・ペルルくんと暮らす「t_n_p_pome」さん。投稿から44.7万回以上再生され、「声出して笑った」といったコメントが寄せられています。

【動画：暴風の中、お散歩をする3匹のポメラニアン→思わず笑ってしまう『必死過ぎる姿』】

暴風の中のおしくらまんじゅう散歩

登場するのは、ポメラニアンのティアラちゃん・ノエルくん・ペルルくん。とある日、3匹は立っていられないほどの強風の中お散歩に出掛けたんだそう。あまりの風の強さに3匹はバラバラにならないよう、ギュッとお互いに身を寄せ合ってお散歩を始めたといいます。

3匹で歩く姿はまるで、おしくらまんじゅうをしているかのようだったとか。風に煽られて足元がフラつき、わちゃわちゃとぶつかり合いながら一生懸命に歩く3匹。必死に前へ進もうとする姿に、思わず応援したくなります。

ポメラニアン特有の襟巻きフォルムに爆笑

風を受けて、ポメラニアンの長くて繊細な毛が前方へとひっくり返り、顔の周りに豪華な襟巻きが出現していたんだそう。思わず「ポメラニアン？」と疑ってしまうほどの姿になってしまった3匹なのでした。

3匹は飛ばされないように、身を寄せ合って集まっていたんだそう。目を開けるのも大変そうだったといいます。毛は完全に裏返り、風よけのようになっていたのでした。

無事に任務を遂行した3匹

もう歩けないと思ったのか、ノエルくんは座り込んで足を広げ、必死に踏ん張っていたといいます。ティアラちゃんは歩き回っていたんだそう。3匹それぞれの様子がおもしろく、目が離せませんね。

ペルルくんは、風を正面から受けて遠くを見つめながら、悟りを開いたような表情になっていたんだとか。暴風にも負けず、最後までお散歩という任務を遂行した勇敢な3匹なのでした。

この投稿には「声出して笑ったｗ」「もちゃもちゃ歩いてるのかわいすぎ」「風ラニアンズ」「かわいいだけじゃ足りない」「強風ワンコでしか得れない幸せ」など、3匹の奮闘を称える温かい声が届いていました。

投稿者である「t_n_p_pome」さんのアカウントでは、ポメラニアン3匹の愉快な日常がたくさん公開されています。とにかくかわいい3匹は、見ているだけで笑顔になれますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「t_n_p_pome」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。