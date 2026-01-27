ヒーターを消したままにしていたらワンコがご立腹！いったいどうするのかと思ったら…？まさかのブチギレ方がSNSで話題を集めています。「なんで付かないの！って感じ？」「ヒーターとの戦いｗ」といったコメントが寄せられることとなり、注目を浴びています。

【動画：ヒーターを消したままにしていたら、犬が怒ってしまい…まさかの『ブチギレ行動』】

なんで！！ブチギレるわんこ

TikTokアカウント「yuumi416」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの女の子「ジュディ」ちゃんのお姿。寒さが気になるある日のこと、ジュディちゃんの前にはヒーターが置かれています。

突然一歩前に踏み出したかと思うと、前足でヒーターをガリガリ…！実はヒーターを消したままにしていた飼い主さん。ジュディちゃんは温かい風が出てこないことに『なんで？』と怒りの行動だったとか。

動かないヒーターを相手にブチギレている姿は、どこか人間らしくもありクスッと笑ってしまいます。

感情が大渋滞！？

怒りの制裁によりガタガタと揺れたヒーターに驚き『なんだよー！』と後ずさりする場面も。自分で仕掛けて自分でビックリし、怒ってるけどちょっと怖い…感情が大渋滞するジュディちゃん。

動かない家電にイライラし叩いてしまう…わたしたちと同じような行動をとるジュディちゃんには『あるある！』と共感してしまいます。そのうちヒーターのつけ方を習得してしまいそうですね…！？

人間味あふれるジュディちゃんの姿に「めっちゃ怒ってるｗ」「分かりやすいアピールだ」「強気だけどビビる(笑)」などのコメントが寄せられました。

双子姉妹のかわいい日常

実はジュディちゃん、うり二つの「マリン」ちゃんと双子の姉妹。一緒に生まれ、ともに成長した2匹はとっても仲良し。この日は、ママの靴下で引っ張り合い遊びをしていたといいます。

お互い絶対に離すまいとグイグイ引っ張るため、靴下は伸びきっていまにも穴が開いてしまいそう…！靴下がおもちゃと化してしまう…ワンコと暮らすあるあるに『お好きにどうぞ』と諦める飼い主さんも多いのではないでしょうか。

見た目も体格もそっくりなジュディちゃんとマリンちゃんの姿に、多くの人が癒されたのでした♡

TikTokアカウント「yuumi416」には、2匹のホッコリ優しい日常が紹介されています。可愛い双子姉妹に癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yuumi416」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております