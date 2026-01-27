フライングしてしまったわんこの顛末が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で170万9000回再生を突破し、「主役に容赦なさすぎてわろた」「電車の中で吹きました」「出演者全員おもろい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の誕生日をケーキでお祝い→みんなで『待て』をする最中、フライングしてしまい…まさかのブチギレ】

フライングしてしまった主役

TikTokアカウント「pomemaruokun」の投稿主さんは、ポメラニアンの『まるお』ちゃんと『はるた』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日は、まるおちゃんのお誕生日だったそう。投稿主さんは、まるおちゃんのために犬用ケーキを用意してお祝いしたそうです。

主役のまるおちゃんを真ん中に、隣にははるたちゃんと友達犬。まずは「待て」と指示を出し、バースデーソングを歌ってあげたといいます。食べることが大好きなまるおちゃんは、あまりの食べたさにブルブル震えていたとか。

しかし、どうしても我慢できなかったのか、目の前のケーキをペロリとひとなめしてしまいました。

弟犬にブチギレられて…

まさかの「フライング」をかましたまるおちゃんでしたが、これにはるたちゃんが激怒！！大きな口を開けて、まるおちゃんの顔に噛みついたのでした。思わず反撃するまるおちゃんに、はるたちゃんの怒りも増長…。ケーキの前で、豪快な兄弟喧嘩が繰り広げられることとなってしまいました。

喧嘩が終わり、まるおちゃんが気まずそうな表情を浮かべる中、友達犬は逃げようと必死になっていたそう。

フライングしてしまったまるおちゃん、主役に容赦なさすぎるはるたちゃん、巻き込まれてタジタジの友達犬…。登場人物全員可愛いとはこのことかもしれませんね♡

この投稿には、「この瞬間をおさめてくれてありがとw」「犬の沸点マジおもろい」「なにこの可愛い地獄絵図」など、多くのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pomemaruokun」には、他にもまるおちゃん＆はるたちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pomemaruokun」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。