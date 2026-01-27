¡ÚÂè°ìÀ¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ¡Û½°µÄ±¡Áªµó¡¦ÀÐÀî3¶è ¸ø¼¨Æü ³Æ¸õÊä¤ÎÂè°ìÀ¼ ¡ÚÁªµó¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡£¡Û
¡þÀ¾ÅÄ¾¼Æó¸õÊä¡Ê¼«Ì±¡¦Á°¡Ë¡Ä¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë´¨¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Å·¸õ¤Î°¤¤Ãæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤Î½Ð¿Ø¼°¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍÊý¤Ë¤´»²½¸¤¤¤¿¤À¤¡¢·ãÎå¤ò¤¤¤¿¤À¤¿´¤è¤ê´¶¼Õ¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÁÆ¬¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢±üÇ½ÅÐ¹ë±«ºÒ³²¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¤Ê¤ª¸·¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍÊý¤Ë¿´¤«¤é¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤ÆÁ°²ó¤ÎÁíÁªµó¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é10¤«·î¡¢¹ë±«ºÒ³²¤«¤é2¤«·î¡¢»ä¤É¤â¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑ¸·¤·¤¤µÕÉ÷¤ÎÃæ¤ÎÁªµó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³§ÍÍÊý¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÇ½ÅÐ¤Î¤ª1¿Í¡¢¤ª1¿Í¤«¤éÂçÊÑµ®½Å¤ÊµÄÀÊ¤ò»ò¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢È¯ºÒ¸å¤Î¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ëÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµìÉü¶½¤ò°ú¤Â³¤Ã´¤ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÈïºÒ¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ½ÅÐ¤ÎÀ¼¤ò¹ñÀ¯¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¿1¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤òÉ¬¤º°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤¡¢¸Ø¤ê¤Î¤¢¤ë¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤òÉ¬¤º¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦³§ÍÍÊý¤Ë¤ªÁÊ¤¨¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ç½ÅÐ¤Î¸·¤·¤¤¸½¾õ¤òÈ¯ºÒÄ¾¸å¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤¤Ä¤é¤¤Æü¡¹¡¢Àè¤Î¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¡¢º£¤Ê¤ª¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤óÊý¡¢»ä¤Ï¤½¤ÎÀ¼¤òÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤óÊý¤Î»×¤¤¤ò¤³¤ÎÂÎ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉüµì¡¢Éü¶½¤ÏÆ»È¾¤Ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´ßÅÄ¸µÁíÍý¡¢ÀÐÇËÁ°ÁíÍý¡¢¸½ºß¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÈïºÒÃÏ¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄ¾ÀÜ¤ªÁÊ¤¨¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²áµîºÇÂçµé¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Ù±çÂÐºö¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸³è¼Ô¤ÎºÆ·ú¡¢À¸¶È¤ÎºÆÀ¸¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¹ñ¤¬Ä¾ÀÜ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÊë¤é¤·¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸©Áª½Ð¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤ëÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡¢¤Þ¤¿¼óÄ¹¤Î³§¤µ¤óÊý¡¢µÄ²ñ¤Î³§¤µ¤óÊý¤¬¤ª1¿Í¤ª1¿Í¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤óÊý¤ÎÀ¼¤ò½¸Ìó¤ò¤·¤Æ¡¢»ä¤ËÆÏ¤±¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ñÀ¯¤ËÁÊ¤¨¤Æ»²¤Ã¤¿1¤Ä1¤Ä¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»×¤¤¤ò°ú¤Â³¤¹â»ÔÁíÍý¤È¶¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎÉüµìÉü¶½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦Áªµó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óÊý¤³¤Î3¤«·î´Ö¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«? ¤½¤Î¹â»ÔÁíÍý¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤Î¸õÊä¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤òÁªÂò¤¹¤ëÀ¯¸¢ÁªÂòÁªµó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤½¤Î¾å¤ÇÇ½ÅÐ¤ÎÉüµìÉü¶½¤ò¹â»ÔÁíÍý¤È¶¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤·¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ÎÁªµó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤½¤ì¤òÈÝÄê¤¹¤ëÁªµó¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ÎÁªÂò¤ÎÁªµó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¡¢À¾ÅÄ¾¼Æó¤Ï¤³¤ÎÀÐÀî3¶è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÀ¼¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹ñÀ¯¤ËÆÏ¤±¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤³¤Î¿È¤òÅÒ¤·¤Æ´èÄ¥¤ë½êÂ¸¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§ÍÍÊý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¾ÅÄ¾¼Æó¤ò¿®Íê¡¢¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ÎÀÐÀî£³¶è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤«¤é¤ª´ê¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÂåÉ½¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÂåÉ½¡¢ÀÐÀî3¶è¤ÎÂåÉ½¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ÎÀ¾ÅÄ¾¼Æó¤ËÇ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×ÀÐÀî3¶è¡¦Æî¾Ï¼£¸õÊä¤Î¡ÖÂè°ìÀ¼¡×
¡þÆî¾Ï¼£¸õÊä¡Ê¶¦»º¡¦¿·¡Ë¡Ä¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤èÁíÁªµó¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî3¶è¡¢Æî¾Ï¼£¤ò¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤Î¤´»Ù±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óº£ÅÙ¤ÎÁªµóÂ¿¤¯¤ÎÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¶¦Æ®¤Î¸¶ÅÀ¤À¤Ã¤¿½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»ÈÍÆÇ§¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë°ÂÊÝË¡À©ÀïÁèË¡¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¡£¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤âÇ§¤á¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÎË½Áö¤ÈÂÐ·è¤ò¤·¡¢À¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò·Ç¤²¤ëÅÞ¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊë¤é¤·¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´í¸±¤ÊÆ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâ³¦¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¿´¤È¤¤¤¦¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ËÀµÌÌ¤«¤éÂÐ·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºÇ¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¹âÆÂÐºö¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÊª²Á¹âÆ¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¶âÍ»´ËÏÂ¤Ë¤è¤ë±ß°Â¡¢Âç´ë¶È»Ù±ç¤Î¤Ð¤é¤Þ¤¡¢Âç·³³È¤¬º¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¹¡£Êª²ÁÂÐºö¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤âº£¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò¸À¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ñÂÎ²½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤«¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ëºâ¸»ÏÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤Ï1%¤Ç3Ãû±ß¡¢5%¤Ç15Ãû±ß¤Î¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÄ¤äÀÇ¼ý¤Î¾å¿¶¤ì¤Ç¤Ïºâ¸»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÄó°Æ¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Î°ìÎ§5%¸ºÀÇ¡¢¤½¤·¤ÆÇÑ»ß¤Ç¤¹¡£ºâ¸»¤ÏÂç´ë¶ÈÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î±þÊ¬¤ÎÉéÃ´¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âç¸ºÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÊÂ¤ß¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤òÇ¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ1²¯±ß¤ÎÊÉ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼ýÆþ¤¬1²¯±ßÄ¶¤¨¤ë¤È¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤ëÉÙÍµÁØ¤Ø¤ÎÍ¥¶øÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¡¢³ô¼ç¤Ø¤ÎÇÛÅö²ÝÀÇ¤Ê¤É¤Çºâ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ Ãæ¾®´ë¶È¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤Ç»þµë1500±ß¤½¤·¤Æ1700±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âÀ¯ÅÞ½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½Äó°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤·¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï703¿Í¡£¤½¤Î7³ä¶á¤¤Êý¤¬ºÒ³²´ØÏ¢»à¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÃÏ¿Ì¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Ì¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¿ÍºÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢5¤«½ê¡¢6¤«½ê¤ÈÈòÆñ½ê¤òÅÀ¡¹¤È¤·¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿²¾Àß½»Âð¤Ï»Í¾öÈ¾¤Ë2¿Í¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈïºÒÃÏ¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬Â¿¤¯¼«ÎÏ¤Ç¤ÎºÆ·ú¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£½»¤Þ¤¤¡¢À¸¶È¤Î»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈïºÒ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹ñ¤Î»Ù±ç¤¬·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¡¢¹ñÅÚÃÏÍý±¡¤Ï±üÇ½ÅÐ¤Ë¿·¤¿¤ÊÃÇÁØ12²Õ½ê¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï»Ö²ì¸¶È¯¤«¤é¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤¬Á´¤ÆÅÚº½Êø¤ì¤ÇÄÌ¹ÔÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸¶È¯»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ì¤ÐÆ¨¤²¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ö²ì¸¶È¯¤ÏÇÑÏ§¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ËÌ¿®±Û¤Ç¸¶È¯ÇÑÏ§¤òÁÊ¤¨¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈæÎãÂåÉ½¤Ç²¿¤È¤·¤Æ¤âÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¶è¤Ç¤Ï»ä¡¢Æî¾Ï¼£¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤òÙÇÃ×¤ò¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ê¹ñÏ¢·û¾Ï¡¢¹ñºÝË¡°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹ñºÝË¡¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¹â»ÔÁíÍý¤Ï°ìÀÚÈãÈ½¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿¯Î¬ÀïÁè¤ËÆüËÜ¤¬²ÃÃ´¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Î·³³È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? »ä¤¿¤Á¤Ï·ûË¡9¾ò¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ê¿ÏÂ³°¸ò¤³¤½Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤«¤é¤ÎÁÊ¤¨¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÀÐÀî3¶è¡¦¶áÆ£ÏÂÌé¸õÊä¤Î¡ÖÂè°ìÀ¼¡×
¡þ¶áÆ£ÏÂÌé¸õÊä¡ÊÃæÆ»¡¦Á°¡Ë¡Ä¡Ö³§ÍÍ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£´¨¤¤Ãæ¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤òÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¤ÎÁªµó¤â¤¿¤¹¤¤ò¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á°²óÁªµó7Ëü7267É¼¤ÎÊý¤ËÌ¾Á°¤ò½ñ¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¡£»ä¤ò½ü¤±¤Ð7Ëü7266¿Í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤Ë»×¤¤¤ò¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯3¤«·î¤Ç¡¢Ç½ÅÐ¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Î»×¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¸¢Íø¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ä¤Ï¤³¤Î1·î¤«¤é¤Î¹ñ²ñ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Éüµì¡¢Éü¶½¡£²ó¤ì¤Ð²ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÂ»²õ¡¢½àÈ¾²õ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÈïºÒÂðÃÏ¤ÎÉüµì»ö¶È¡¢±Õ¾õ²½¤Ï»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÊý¤ÇÃÏ³ä¤ì¤äÃÏÈ×ÄÀ²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£ÈïºÒ¼ÔºÆ·ú»Ù±çË¡¡¢¤³¤ÎËþ³Û300Ëü±ß¤òÇÜÁýË¡°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ600Ëü±ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊ¡»ã¿ä¿Ê»Ù±çÎ×»þÆÃÎãµëÉÕ¶â¡¢¼·Èø»Ô¡¢»Ö²ìÄ®°ÊËÌ¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢±©ºð»Ô¡¢ÃæÇ½ÅÐÄ®°ÊÆî¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼·Èø»Ô¡¢»Ö²ìÄ®°ÊËÌ¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆî¤ÎÃÏ°è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¤é»Ù±ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²þ¤á¤Æ¤³¤ÎÀÐÀî¸©Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤ÏÅÜ¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹ñ²ñ¤¬¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ó¤Ê´¨¤¤»þ¤Ë¡¢º£¤ÎÇ½ÅÐÈ¾Åç¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¡¢¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¹ÔÀ¯¤Î¿¦°÷¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤«¤é¤Î3Ç¯ÌÜ¡¢4Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¡¢¹ÔÀ¯¿¦°÷¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦Áªµó¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢ÉüµìÉü¶½¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Î¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤³¤Î2Ç¯´Ö¡¢ÉüµìÉü¶½¤ËÍ¿ÅÞ¤âÌîÅÞ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤¬¤´Íý²ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¿·¤¿¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤ÏÁ´¹ñ¤Î¤É¤ÎµÄ°÷¤è¤ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢²þ¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¤ï¤º¤«1Ç¯3¤«·î¤ÇÁªµó¤¹¤ë¤ó¤ä¤È¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤¤¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð1Ç¯3¤«·îÁ°¤â¡¢»ä¤ÏÅÜ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁªµó¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ³§ÍÍ¤Î¤³¤ÎÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤ÎÇ½ÅÐ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÄº¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî3¶è¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°ìÉôÂ»²õ¤ä½àÈ¾²õ¤Ø¤â¤ª¶â¤¬¹Ô¤¯¡¢¤³¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Î½¤Àµ¡¢1000²¯±ß¤ÎÁý³Û¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¸©¤Ø¤Î500²¯±ß¤ÎÉü¶½¸òÉÕ¶â¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ»ÔÄ®¤´¤È¤Ç10²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¡¢60²¯±ß¤Î¸òÉÕ¶â¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ÎÅÜ¤ê¡¢Èá¤·¤ß¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ù±çºö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é³§ÍÍ¡¢º£²ó¤âÁ´ÎÏ¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¡¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¡¤È¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤À¤Þ¤À»Ù±çºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤Î»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ÎÈïºÒÃÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤¿¤Á¤Î¤³¤Î²áÁÂÃÏ¤Î¿Í¸ý¸º¾¯ÃÏ°è¤Î¡¢¤³¤ÎÇ½ÅÐ¤Ç¤âÉüµìÉü¶½¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´¹ñ¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ä¤ÏÂè°ìÊâ¡¢ÂèÆóÊâ¤ÎÀï¤¤¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¡¢¶áÆ£ÏÂÌé¤Ï¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£À§Èó¤È¤â³§ÍÍ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶áÆ£ÏÂÌé¤Î¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×