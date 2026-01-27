２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の診察について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「口の中の病気は2度と患いたくない！」「歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの」「健康は口の中から」「舌がん経験後嫌になるぐらい、実感しました」





堀ちえみさんは「大学病院へ。本日は食道がん術後の、経過観察の診察。次の内視鏡の検査日も決まりました。」と、報告。





更に、続く投稿で「口の中の病気は2度と患いたくない！」と題しブログを更新。歯科医院へ治療のため訪れたことを明かし「まだまだ続く歯科医院の治療。」「術後の私にとっての、歯科医院への通院は、もうライフワークのようなもの。」と、記しました。そして「これは生活するための、大事なひと仕事として捉えています。」「全然苦ではなく、むしろホッとするほどです。」「どんどんお口の中が いい環境になっていくんですもの」と、明かしました。





堀ちえみさんは「ただ… 本日は麻酔を打ちました。」「これ（麻酔）だけは、テンションだだ下がり。」と、投稿。



続けて「だって夕飯がしばらく、食べられないんだものね」と、記しました。



そして「次回はクリーニングも、していただく予定。」「やったぁ！」と、綴りました。







堀ちえみさんは「健康は口の中から。」と、投稿。



続けて「病の全ては、口からだと思っているほど、『難なく美味しく食べる』が、どれだけ大切なことか？」「舌がん経験後嫌になるぐらい、実感しました。」と、綴りました。



そして「だからこそ、マメに定期的に、信頼のできる歯科医院に通う。」「大変だけど、本当に大切です。」と、記しました。



最後に、堀ちえみさんは「後悔は先に立たず。」「口の中の病気は、もう2度と患いたくない！」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】