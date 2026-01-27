¹õÌøÅ°»Ò¤¬ÌÜ·â¡¡¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¡Ö2¿Í¤ÇÆ±¤¸¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÌÜ·âÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½êÆ±´ü¤Ç63Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¡¦¾®ÌîÉðÉ§¡Ê83¡Ë¤ÈÂ¼°æÔ¢É×¡Ê81¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¹õÌø¤Ï¡Ö»ä¤µ¤Ã¤¼Ö¤ÇÍè¤ë»þ¤Ë¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢2¿Í¤ÇÆ±¤¸¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¡£Â¼°æ¤¬¡ÖËÍ¤¬¤ª·Þ¤¨¤Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¾®Ìî¤Ï¡Ö300¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¦¤Á¤¬¡×¤È¶á½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë¡¢2Âæ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Â¼°æ¤Ë¡¢¹õÌø¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡È¾è¤é¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾®Ìî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¡È¾è¤»¤í¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤¬Ç¯¤¬2¤ÄÀèÇÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤òÊÖÇ¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾®Ìî¤Ï¡¢°ÜÆ°¤Ë¥Ð¥¹¤äÅÅ¼Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ÇÂ¼°æ¤Î²ÈÂ²¤Ë¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¡ÊÂ¼°æ¤Î¡ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î·òÂÀÏº¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢²ñ¤¨¤Ð¡È¥è¥©¡É¡×¤È¼ê¤òµó¤²¤ë¤·¤°¤µ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£