仲里依紗、レディー・ガガのライブ参戦ゴスロリコーデが話題「お人形さんみたい」「クオリティ高い」
【モデルプレス＝2026/01/27】女優の仲里依紗が26日、自身のInstagramストーリーズを更新。レディー・ガガ（Lady Gaga）のライブに訪れた際のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】仲里依紗「お人形さんみたい」ゴスロリコーデ姉妹ショット
ガガは、1月21日から30日まで東京と大阪で計6公演のドームツアー「The MAYHEM Ball」を開催中。今回、仲はライブの様子を撮影した動画とともに、黒とピンクを基調としフリルやレースがあしらわれたクラシカルなロリータ調のコーディネートを披露。頭にはボリュームのあるボンネット、前髪は短く揃えられており、人形のような雰囲気の1枚に。さらに、妹・れいさんとの2ショットも披露した。
ガガをリスペクトしファンを公言している仲は、これまでにもガガを再現した参戦ショットを披露し話題に。今回の投稿にも、SNS上で「クオリティ高い」「愛が伝わる」「お人形さんみたい」「可愛すぎる」「期待を裏切らない」「里依紗ちゃんの参戦コーデ楽しみにしてた」などの声が上がってる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆仲里依紗、レディー・ガガのライブ参戦ショットが話題
◆仲里依紗の投稿に反響
