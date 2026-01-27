木村文乃（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/27】女優の木村文乃が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。

【写真】1児の母・38歳女優「食欲そそる」半熟卵盛り付けられたワンパンビビンバ

◆木村文乃、手作り“ワンパンビビンバ”公開


木村は「今日の大人ごはんはワンパンビビンバ」とし、半熟卵が美しくトッピングされたビビンバを公開。「冷蔵庫開けてビックリ 全然食材がなくて牛肉、しめじ、小松菜のみ」と具材について説明し「色も野菜ももっと入れたかった…」とつづっている。また、「チビうさごはんは私がバタバタしていたので（くまの絵文字）氏ごはんでした」と子どものごはんは夫が作ったことを明かしている。

◆木村文乃の食卓に反響


この投稿に、ファンからは「親近感湧く」「半熟卵が美しい」「さすがの腕前」「フライパン1つで作れるのは助かる」「真似したい」「食欲そそる見た目」「旦那さんとの協力プレー素敵」などと反響が寄せられている。

木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）

