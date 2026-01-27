料理家・和田明日香「レミレミがくれた」野菜で仕込んだ漬物公開「保存方法がおしゃれで素敵」「体に良さそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】料理家の和田明日香が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの漬物を公開し、反響が寄せられている。
【写真】“平野レミの義娘”料理家「保存方法がおしゃれで素敵」姑からもらった“つぼみ菜”で作った漬物
和田は「今週の漬物仕込み」と題し、自家製の漬物を準備したことを報告。「レミレミがくれたつぼみ菜 塩こうじ 酢 砂糖」とつづり、姑で料理愛好家の平野レミから譲り受けた野菜と調味料を詰めた一品と「切り干し大根 海藻 米のとぎ汁 にんにく 塩 てんさいオリゴ糖」を詰めた一品を紹介し、透明な保存容器に丁寧に仕込んだ様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「レミさんとの仲の良さが伝わってきて微笑ましい」「体に良さそうな材料ばかりで真似したい」「発酵食品をパパッと仕込めるのが流石プロですね」「中身が見える保存方法がおしゃれで素敵」「明日香さんのレシピがいつも楽しみです」といった声が寄せられている。
和田は、料理愛好家の平野の次男である率さんと2010年に結婚し、3人の子供を出産。食育インストラクターの資格を持ち、テレビや雑誌などのメディア出演など料理家として活躍している。率さんの兄はTRICERATOPSのボーカル・和田唱で、その妻である女優の上野樹里は明日香にとって義理の姉にあたる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆和田明日香、姑・平野レミからの野菜で漬物を仕込み
◆和田明日香の投稿に反響
